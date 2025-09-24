米国のアダム・スミス議員（元下院軍事委員長・民主党）が率いる米下院の超党派議員団が9月21日に北京に到着し、中国訪問をスタートさせたことが多くの海外メディアの注目を集めています。米下院議員団による「異例」の訪中は、米中が2国間関係の安定を目指して接触を強化していることを示しているとの論評もあります。 ブルームバーグなどの海外メディアは、米下院議員団の公式訪中は6年ぶりだという点にも注目しています。 米ABC