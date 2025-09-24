24日14時現在の日経平均株価は前営業日比31.88円（0.07％）高の4万5525.54円で推移。東証プライムの値上がり銘柄数は740、値下がりは819、変わらずは55。 日経平均プラス寄与度トップはＳＢＧ で、日経平均を169.16円押し上げている。次いで東エレク が41.53円、任天堂 が11.82円、スズキ が9.32円、ＫＤＤＩ が8.91円と続く。 マイナス寄与度は68.07円の押し下げでファストリ がトップ。以下、アドテスト が48.62円、