宝塚歌劇団は24日、現在公演中の宙組公演『BAYSIDE STAR』で使用している楽曲について、様々な意見を考慮し、歌唱の中止と楽曲の差し替えを行うことを公式サイトで発表しました。24日に更新された公式サイトでは、「宙組公演『BAYSIDE STAR』のS22Aにて使用している楽曲『海ゆかば』については、当該楽曲を歌唱すること、あるいは使用することに対し、様々なご意見を頂戴していることを受け、当社において熟考を重ねた結果、本日9