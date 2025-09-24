モデルの長谷川潤（39）が24日に都内で行われた「花王新ヘアケアシリーズ発表会」に出席。子育てで気を付けていることを明かした。2011年6月に一般男性との結婚を発表。19年に離婚し、21年に再婚。2人の子供を育てるママでもある。現在、米・ハワイと日本を行き来する生活。子育てで「言葉で愛情の表現だったり、それを行動で見せる愛情表現だったり、あとちゃんと時間をきちんと過ごす、クオリティタイム」を大切にしている