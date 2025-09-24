【モデルプレス＝2025/09/24】俳優の木村了が23日、自身のInstagramを更新。37歳の誕生日を迎え、家族とのディナーの様子を公開し、反響が寄せられている。【写真】木村了、家族ディナーでのプラベショット◆木村了、37歳誕生日を家族と共に祝福木村は「37歳になりました。これまで沢山の方々、家族に支えられながら成長させて頂きました」と感謝の気持ちを表し、「これからも木村了を宜しくお願い致します」と今後への意気込みを