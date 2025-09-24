【モデルプレス＝2025/09/24】女優の上戸彩が、9月24日放送のテレビ朝日系「徹子の部屋」（月曜〜金曜ひる1時〜）に出演。出産後に仕事のスタイルが変化した理由を明かした。【写真】上戸彩、美スタイル際立つ衣装姿◆上戸彩、長女からの言葉で仕事スタイルに変化今回、16年ぶりに同番組に登場した上戸。3人の子供が生まれての変化を問われると、「（子育てについては）自分が見れるもの全部見たいと思った。両親が共働きで結構、