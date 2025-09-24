先週のカンナＳを快勝したウチュウノセカイ（牡２歳、美浦・青木孝文厩舎、父タワーオブロンドン）に、右膝の骨折が判明したことが分かった。２４日に美浦で青木調教師が明らかにした。「右膝の骨片除去の手術を近日中に行います。全治はオペをしてみないと分からないです」とコメントした。