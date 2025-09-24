◆第５９回スプリンターズＳ・Ｇ１（９月２８日、中山競馬場・芝１２００メートル）追い切り＝９月２４日、栗東トレセン悲願のＧ１初制覇を狙うナムラクレア（牝６歳、栗東・長谷川浩大厩舎、父ミッキーアイル）は坂路を単走。テンはゆったりとしたフットワークで入り、残り２ハロンからスムーズに四肢を回転させて加速。ラストはしっかりと手綱を動かされて、抜群の手応えで５２秒１―１２秒０をマークした。自ら手綱を執った長