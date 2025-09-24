スタジオジブリ作品の世界を体験できる「ジブリパーク」（愛知県長久手市）が、2022年11月の開園から3年を迎える。これを記念し、「ジブリの大倉庫」内の人気展示「ジブリのなりきり名場面展」で開園以来初のリニューアルを実施する。【画像】「ジブリの立体造型物展」で展示されていた「サボイア S-21」「ジブリのなりきり名場面展」は12月17日より、14コーナーのうち半分の7コーナーを入れ替えて展示する。ジブリ最新作『君