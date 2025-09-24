歌手のイルカ（75）が24日、大阪市内でプレ55周年記念コンサート「あいのたねまこう！」（12月7日、東大阪市文化創造館）の取材会を行い、長年親交があり、この日訃報が届いた兄弟デュオ、ビリー・バンバンの兄、菅原孝さん（享年81）をしのんだ。「お兄ちゃんは車イスになっても皆の前に登場してちゃんと歌って、そこが素晴らしいと思った。いくつになっても“自分の姿はこれでいいじゃないか”と格好よくて、私たちも勇気