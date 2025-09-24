巨人は２４日、近藤大亮（たいすけ）投手（３４）が今季限りで現役を引退すると発表した。オリックスから移籍１年目の昨季は一軍登板がなく、今季も３月のオープン戦で右肩を痛めて以降、復帰を目指してリハビリに取り組んでいた。今月２７日の二軍戦で登板し、その後に記者会見を開く。近藤は、大商大、パナソニックを経て、２０１６年にドラフト２位でオリックスに入団した。通算成績は登板２０４試合で９勝１５敗４セーブ、