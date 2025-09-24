兵庫県尼崎市で男性を拉致し監禁したなどとして暴力団関係者の男らが逮捕されましたが、警察は、このうち数人について、きょうにも男性への殺人容疑で再逮捕する方針です。捜査関係者によりますと、大阪市内を拠点とする指定暴力団の関係者ら10人は、今年6月、尼崎市内の路上で20代の男性に暴行し、無理やり車に乗せて連れ去り、監禁するなどした疑いで逮捕されました。当時、現場では「叫び声を聞いた」という110番通報がありまし