24日、岐阜県高山市は秋の訪れを感じさせる肌寒い朝となり、観光名所の朝市が大勢の観光客で賑わいました。 【写真を見る】秋の訪れを感じさせられる朝に…観光客が朝市など楽しむ 寒暖差に注意が必要 岐阜・高山市 今週に入り一気に季節が進んだ高山市では、今朝の最低気温が13.8℃と肌寒い朝を迎える中、賑わっていたのは市内中心部の観光名所、「陣屋前朝市」と「宮川朝市」。露店の店先には野菜や果物など飛騨地方産の食材