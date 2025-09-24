◆第５９回スプリンターズＳ・Ｇ１（９月２８日、中山競馬場・芝１２００メートル）追い切り＝９月２４日、美浦トレセン函館スプリントＳをレコード勝ちしたカピリナ（牝４歳、美浦・田島俊明厩舎、父ダンカーク）は、坂路でジャスリー（５歳３勝クラス）を追走。軽く促されてわずかに先着した。４ハロン５３秒６―１１秒８。田島調教師は「追いかけて、追い抜く形でいい動きだった」とうなずいた。前走から約３か月ぶりの出走