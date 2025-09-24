体調不良で２１日の東京・歌舞伎座「秀山祭九月大歌舞伎」（２４日千秋楽）「通し狂言菅原伝授手習鑑」昼の部「筆法伝授」「道明寺」を休演した片岡仁左衛門が２４日、千秋楽を迎えた同公演で復帰した。菅丞相を演じる仁左衛門は「筆法伝授」菅原館学問所の場から登場。威厳を感じさせる佇（たたず）まいに明瞭な口調で松本幸四郎演じる武部源蔵に「伝授は伝授、勘当は勘当」と言い渡すなど、観客を魅了した。確かな足取りで