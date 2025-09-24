◇ナ・リーグドジャース4―5×ダイヤモンドバックス（2025年9月23日フェニックス）ドジャースの大谷翔平投手（31）が23日（日本時間24日）、敵地でのダイヤモンドバックス戦に「1番・投手兼DH」で先発出場。メジャー通算100試合目の登板は2度目の右肘手術から復帰後、最長となる6回を投げきり、今季最多91球で6回5安打無失点、8奪三振と好投した。しかし、チームは救援陣の乱調でサヨナラ負けを喫し、今季2勝目はならなか