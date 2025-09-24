「ダイヤモンドバックス５−４ドジャース」（２３日、フェニックス）ドジャースは悪夢の逆転サヨナラ負け。大谷翔平投手が圧巻投球を披露したが、リリーフ陣が崩れて２勝目はならなかった。地区優勝のマジックは３のまま、パドレスとのゲーム差は１・５となった。大谷は「１番・投手兼指名打者」で出場。今季初めて６回を投げ、５安打無失点８奪三振無四球と好投した。今季最多９１球、最速は１６３キロ。相手打線を寄せつけ