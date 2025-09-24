【台北＝園田将嗣】台湾当局は２４日、台風１８号の影響で台湾東部・花蓮の「せき止め湖」が決壊するなどし、少なくとも１４人が死亡、１２４人が行方不明になっていると発表した。消防当局などが救助活動に当たっているが、被害はさらに拡大する恐れがある。台風１８号は台湾の南方を通過し、東部を中心に大雨が降った。花蓮では、家屋などが濁流にのまれ、住民が避難する光景が動画などで伝えられている。台湾紙・中国時報