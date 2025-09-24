女優スジが、芸能界で仕事をしながら出会う多様な人々に対する率直な考えを明らかにした。【写真】スジ、ぴったりドレスで見せた色香去る9月23日、YouTubeチャンネル「チョ・ヒョナの平凡な木曜日の夜」（原題）には、「パワー芸能人に会ってきた初心者ユーチューバーPart.1」（原題）というタイトルの動画が公開された。この日、「ヒョナのあげる」コーナーで歌手チョ・ヒョナは、親友のスジと会って一緒に食事をしながら話をした