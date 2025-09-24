【モデルプレス＝2025/09/24】俳優の城田優が2025年9月23日、自身のX（旧Twitter）を更新。買い物中に遭遇した人気俳優を明かした。【写真】城田優撮影・志尊淳の秘蔵ショット◆城田優、買い物中に志尊淳に遭遇城田は「買い物をしていたら、後ろからガバッと掴まれまして『あ、終わった』と思いながら振り返ったら、志尊淳くんでした。すっごくイケメンでした。東京ってすごい街ですね。現場からは以上です」と買い物中に俳優の志