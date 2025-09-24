【新華社太原9月24日】中国山西省河津市を流れる黄河のほとりでこのほど、綱渡りスポーツ「スラックライン」の一種、スピードハイラインの世界大会が開かれた。各国の選手らが壮大な景観の中で競技に挑み、中国でスラックラインへの関心を高める契機となった。日本から参加したフリースタイルの小林英雄さんは準決勝進出を逃したが、「初めてのスピードラインに悔いはない。全力を尽くした」と振り返った。自分を奮い立たせ、