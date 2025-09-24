元モーニング娘。で今年4月にソロデビューした譜久村聖（28）が、24日までに自身のインスタグラムのストーリーズを更新。家族も大ファンだという、今年いっぱいで活動休止することを発表したテクノポップユニット「Perfume」の東京ドーム公演に足を運んだことを明かした。譜久村は、ライトアップされた東京ドームの写真をアップし「母と行ってきました明日からも頑張ろうって純粋に思える、力をもらえる最高に熱くて楽しく