俳優の北村総一朗さん(89)が、自身のブログを更新。ＹｏｕＴｕｂｅ上で流れている自身の「死亡説」に関して、不快感を表しました。 【写真を見る】【 北村総一朗 】YouTubeに流れる自身の「死亡説」に「怒り」 「不愉快極まりない」「うっすらと鳥肌がたった」注意喚起も北村総一朗さんは「何気にYouTubeショート欄を見ていると、私は最早この世にはいない事になっていた。」と、投稿。続けて「しかもご丁寧にも、２０２