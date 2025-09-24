■MLBダイヤモンドバックス 5x−4 ドジャース（日本時間24日、チェイス・フィールド）ドジャース・大谷翔平（31）は敵地でのダイヤモンドバックス戦で今季14度目の二刀流マウンドに挑み、6回無失点8奪三振の快投。だが、リリーフ陣が4点リードを守れず、痛恨の逆転サヨナラ負け。大谷は2勝目の権利を持って降板も、勝利目前にまたも勝ち星が消滅した。この日、同地区2位のパドレスが勝利したため、優勝マジックは「3」のままで、