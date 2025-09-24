中国工業情報化部が9月23日に明らかにしたところによると、今年に入ってから、新車販売台数に占める統合型運転支援システム（ADAS）機能を搭載した乗用車の割合が6割を超えたということです。最新の統計データによると、今年の1月から7月まで、中国のADAS機能搭載乗用車の新車販売台数は2021年の同期間に比べて570万台増の776万台、市場浸透率は同40ポイント増の62．6％となり、ADAS機能の有無は新型車種のアピールポイントであり