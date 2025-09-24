巨人は24日、近藤大亮投手（34）が今季限りで現役を引退することを発表した。近藤は浪速高・大阪商業大・パナソニックを経て、2015年ドラフト2位でオリックスに入団。2年目の2017年からは3年連続で50試合以上に登板するなどオリックスのブルペンを支え、2023年オフにトレードで巨人に移籍。移籍1年目の昨季は1軍登板はなく、今季はオープン戦で右肩を故障し、リハビリに励んでいた。近藤は球団を通じ「今シーズンは『今年活