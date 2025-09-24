24日、今シーズンの広島ドラゴンフライズを応援しようと、選手の姿などがデザインされた新しいラッピング電車の運行が始まりました。 24日、広島駅ではドラゴンフライズのラッピング電車の出発式が行われました。 車両にはプレーしている等身大の選手たちが描かれていて、躍動感のあるデザインとなっています。 ドラゴンフライズの電車は２０１６年のシーズンから毎年運行していて、今回で１０代目となります