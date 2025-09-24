兄弟デュオ「ビリー・バンバン」の兄、菅原孝さんが11日、肺炎のため都内の病院で死去した。81歳。東京都出身。葬儀は近親者のみで行った。喪主は妻・けい子さん。2009年に同デュオのフォーク調の曲「また君に恋してる」をカバーした坂本冬美（58）が菅原さんを追悼した。「私が“また君に恋してるを歌わせていただいています”とごあいさつをした時に、“頑張ってね”と言ってくださった時の笑顔が忘れられません」と菅原さ