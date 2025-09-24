お笑いコンビ・品川庄司の庄司智春（49）の妻でタレントの藤本美貴（40）が、23日深夜放送のテレビ朝日系『夫が寝たあとに』（毎週火曜深0：15）に出演。子どもの「ジュース飲みたい」問題についてトークを展開した。【画像】超多忙！藤本美貴の「とある1日」過密スケジュール横澤夏子（35）が「外食先で、私と夫は1杯目からお酒を飲むんだけど、子どもたちはまずは水を飲む。リンゴジュースとかオレンジジュース飲んじゃっ