宝塚記念でG1初制覇を飾ったメイショウタバル（牡4＝石橋、父ゴールドシップ）は武豊とのコンビ継続で天皇賞・秋（11月2日、東京芝2000メートル）に向かう。武豊とは今年のドバイターフ（5着）で初コンビを結成。今回が3走連続のコンビとなる。同馬は放牧先から今月10日に栗東トレセンに帰厩し、調整が進められている。