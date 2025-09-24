◇東都大学野球第2週第1日亜大 6―2 駒大（2025年9月24日神宮）亜大が6―2で駒大を下した。今秋ドラフト1位候補の右腕・斉藤汰直投手（4年）は9回8安打2失点で完投勝利。143球の熱投で10三振を奪った。「点を取ってほしいところで野手が点を取ってくれて、自分も少し楽に投げられた部分があった。そこは本当に助けられたなというのが一番。（持ち味は）ストレートとフォークの2球種かなと思います」常時140キロ後半