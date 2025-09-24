ニューストップ > スポーツニュース > 大谷翔平、今季最長6回無失点8Kもサヨナラ負け 奪三振ショーも2勝目… 大谷翔平 ドジャース スポーツニュース・トピックス ABEMA TIMES 大谷翔平、今季最長6回無失点8Kもサヨナラ負け 奪三振ショーも2勝目ならず 2025年9月24日 13時36分 リンクをコピーする by ライブドアニュース編集部 ざっくり言うと 現地時間23日の試合に「1番・投手兼DH」で先発出場した大谷翔平 MLB100試合目の登板で6回5安打無失点、91球8奪三振の熱投をみせた しかしチームは9回土壇場でサヨナラ負けを喫し、2勝目はならなかった 記事を読む おすすめ記事 ドジャース・大谷翔平、今季最長の6回無失点8K 復帰後初のQS達成 三塁踏ませぬ好投で今季2勝目の権利 2025年9月24日 12時30分 大谷翔平、5回ノーノー＆2年連続50号もド軍逆転負け 救援陣また崩壊…悪夢のぶち壊し 2025年9月17日 13時56分 【高校野球】星稜が５回コールド勝利で８強入り 金沢大附属中出身の５番・池脇槙が２安打１打点 2025年9月19日 15時40分 大関昇進を目指す若隆景が５勝目 熱海富士に勝ち、連敗回避 2025年9月21日 17時53分 巨人・戸郷 6回2失点で7勝目 自身3連勝 打っては内野安打から勝ち越しホーム踏む 2025年9月17日 21時38分