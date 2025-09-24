ニューヨーク＝池田慶太】米国のトランプ大統領は２３日、ニューヨークで開かれている国連総会で一般討論演説を行った。米国が国連に代わって世界各地の紛争解決に尽力していると述べ、国連が機能不全に陥っているとの主張を一方的に展開した。トランプ氏の国連演説は１月の第２次政権発足後では初めて。演説は各国への割り当てを大幅に上回る約１時間に及んだ。トランプ氏は「国連は問題を解決しないばかりか、我々が解決