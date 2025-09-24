ヤンキースが２３日（日本時間２４日）の本拠地ホワイトソックス戦で３―２と逆転サヨナラ勝利し、２年連続のポストシーズン進出を決めた。１点を追う９回、二死一、二塁からカバジェロが中前に劇的中前打を放った。アーロン・ジャッジは２打数無安打だったが、３四球と出塁し、９回に決勝のホームを踏んだ。試合後のシャパンファイトではジャッジも大はしゃぎ。びしょ濡れで米メディア「ＹＥＳネットワーク」にマイクを向けら