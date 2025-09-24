宝塚歌劇団は２４日、公式サイトを更新し、兵庫・宝塚大劇場の宙組公演「ＢＡＹＳＩＤＥＳＴＡＲ」で使用している楽曲「海ゆかば」の歌唱を取りやめると発表した。「宙組公演『ＢＡＹＳＩＤＥＳＴＡＲ』の一部演出の変更について」と題し、「宙組公演『ＢＡＹＳＩＤＥＳＴＡＲ』のＳ２２Ａにて使用している楽曲『海ゆかば』については、当該楽曲を歌唱すること、あるいは使用することに対し、様々なご意見を頂戴（ちょう