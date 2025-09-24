【試合映像】近本光司が通算200盗塁に到達｜https://youtu.be/nA-3SvIL93w ＜2025年9月22日（月）プロ野球 ヤクルト 3-2 阪神 ＠神宮＞ この試合が東京でのレギュラーシーズン最終戦となる首位・阪神。 7回、近本光司（30）が出塁すると、すかさずスタートを切って悠々と盗塁を決める。 これが節目の通算200盗塁となり、5度の盗塁王を獲得しているリーグ屈指のスピードスターが、球団三人