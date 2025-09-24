【通貨別まとめと見通し】スイスフラン円 先週のまとめ 8日に付けたプラザ合意後の高値186円23銭をあっさりと超え、心理的節目と見られた187円台を一時付ける展開となった。その後少し調整が入ったが185円台後半で買いが出るなど、スイス高基調が継続している。 世界的な地政学リスクの上昇もスイスフランの買いに寄与している。ここにきてリスク警戒時の逃避通貨としての役割が円やドル以上に強まっているという印象が強い。