山田裕貴（35）が24日、インスタグラムを更新し「フィンランド着いた」と報告した。公開中の「木の上の軍隊」（平一紘監督）、「ベートーヴェン捏造」（関和亮監督）に続く、今年3本目の主演映画「爆弾」（永井聡監督）が、フィンランドで開催される第38回ヘルシンキ映画祭で同日、ワールドプレミア上映されるため、現地入りした。山田は7月27日付日刊スポーツ本紙掲載のインタビューの中で「海外の映画祭、行ったことがないんです