MEGUMIがBarのママに扮し、豪華なお客様とお酒を片手に恋愛や美容、仕事などここだけの話を語り合うトーク番組『MEGUMIママのいるBar』。9月22日（月）に放送された同番組では、ロバート・馬場裕之が恋人の存在を匂わせる発言をし、MEGUMIたちを驚かせた。【映像】MEGUMIが“イイ男”についてトーク今回も前回に引き続きゲストで馬場、宇垣美里、鏡優翔が登場しMEGUMIと美容や恋愛トークで盛り上がった。恋愛トークではMEGUMIが「