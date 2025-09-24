9月22日、東京都内で『りそなグループ B.LEAGUE 2025-26 SEASON』のティップオフカンファレンスが開催。シーホース三河を代表して出席した西田優大が囲み取材に応じた。 昨シーズンは中地区3位となる39勝21敗の成績を残し、ワイルドカード下位でチャンピオンシップに進出。しかし、2年連続でクォーターファイナル敗退の結果に終わった。 三河はライアン・リッチマンヘッド