ＩＨＩが８％超の上昇で１万７０００円台を一気に回復した。きょうは防衛関連三羽烏に位置付けられる三菱重工業や川崎重工業も揃って高いが、その中でもＩＨＩの上げ足の強さが目立つ。米ボーイング＜BA＞に関して米中両政府の間で民間航空機の大型受注を巡る交渉が最終段階にあると米ブルームバーグ通信などが伝えており、これに伴い航空エンジン製造で高い実績を誇るＩＨＩの収益機会につながるとの見方が買