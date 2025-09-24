リバプールDFアンドリュー・ロバートソンがユニフォームを脱いで退場したFWウーゴ・エキティケに対し、苦言を呈した。英『スカイスポーツ』が伝えている。23日に開催されたカラバオ杯3回戦でリバプールはサウサンプトン(2部)をホームに迎えた。前半43分にFWアレクサンデル・イサクの加入後初ゴールで先制したものの、後半31分にMF遠藤航のクリアミスを突かれて同点ゴールを献上してしまう。苦しい展開となったが、40分に勝ち