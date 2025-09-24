日本取引所グループが後場に一段高となった。同社は２４日正午、２６年３月期の連結業績と配当予想の上方修正を発表しており、好感されたようだ。業績予想の前提となる１日あたりの売買代金と取引高を見直し、「株式等」の１日あたりの売買代金の前提を６兆円（従来比１兆円増）としたうえで、今期の営業収益予想をこれまでの見通しから１４０億円増額して１７５０億円（前期比７．９％増）、最終利益予想を９０億円増額し