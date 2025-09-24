イー・ギャランティは大幅高。マドを開けて買われている。日本経済新聞電子版が２３日、「地方銀行などへの投資を手掛けるありあけキャピタル（東京・中央）が売上債権の保証などを手掛けるイー・ギャランティの株式５％超を取得したことが２３日、わかった」と報じた。これを受けて思惑的な買いが集まっているようだ。 出所：MINKABU PRESS