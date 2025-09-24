ＨＯＹＡが続伸している。ＳＭＢＣ日興証券は前営業日の２２日、ＨＯＹＡの目標株価を２万２０００円から２万５０００円に引き上げた。投資評価は最上位の「１」を継続する。ＥＵＶマスクブランクスなどで年率平均成長率（ＣＡＧＲ）の成長を継続できる局面にあると想定。ＡＩアクセレーターでの２ナノメートルデザイン開発活動の活発化や、ＨＤＤのニアラインサーバー需要の増加などを背景に、Ｈ