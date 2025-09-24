「みんかぶ」が集計する「個人投資家の予想（最新４８時間）」２４日午後１時現在でレーザーテックが「買い予想数上昇」４位となっている。 レーザーテクは戻り売り圧力をこなし４日続伸。ここ急速に株価水準を切り上げ連日の年初来高値更新と気を吐いているが、昨年５月につけた上場来高値４万５５００円と比較すると依然として半値以下の水準にあり、半導体関連の出遅れ物色の対象として投資資