ＳＢＳホールディングスは続伸している。ＳＢＩ証券が前営業日の２２日、ＳＢＳＨＤの目標株価をこれまでの３２９０円から４２００円に引き上げた。投資判断は「買い」を継続する。物流事業について、営業利益の改善傾向が２７年１２月期以降に発現する可能性が高いとしたうえで、生産性の改善に合わせて値上げによる損益改善も実現できると推測する。同証券はＳＢＳＨＤの２７年１２月期営業利益予想をこれまでの２４５億