FRUITS ZIPPERが、2025年10月15日にリリースする4thシングルCD「はちゃめちゃわちゃライフ！ / JAM」より、表題曲「JAM」を9月24日に先行配信リリースした。今回先行配信された「JAM」は、ヤマモトショウが作詞作曲編曲を手がける、2024年に発売された楽曲「フルーツバスケット」の続編として制作された楽曲だという。それぞれ個性を受け入れて自分らしく生きていこう、というポジティブなメッセージが込められた「フルーツバスケ