lynch.が、20周年を記念したリテイクアルバム第二弾『THE AVOIDED SUN / SHADOWS【数量限定盤】』を本日発売、そして各種音楽配信サービスで配信を開始した。前作のリテイクアルバム『GREEDY DEAD SOULS / UNDERNEATH THE SKIN』に続き、インディーズ時代にリリースされた初期作品が新たにレコーディングされた本作。付属するBlu-rayには20周年の集大成となる東京ガーデンシアター公演に向けて書き下ろされた新曲「BRINGER」のミュ