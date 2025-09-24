KTCHANが、10月よりZIP-FM「NONSTOP CALLING」のコーナーレギュラーに決定したことを発表した。「NONSTOP CALLING」は、J-POPをはじめ、ROCK、HIPHOP…と幅広いジャンルの楽曲を届けるZIP-FMのプログラムだ。コーナーレギュラーは「NONSTOP CALLING」のナビゲーターを務める小林拓一郎氏とのタッグで臨む。TBSラジオで現在放送している「CITY CHILL CLUB」内のコーナーレギュラー「MUNYA MUNYA」に続き、ラジオDJとしての幅もどん